Abbiamo incontrato il cast di Pechino Express

Stasera alle 21:15 prende il via la nuova edizione di Pechino Express, lo show prodotto da Banijay Italia e trasmesso da Sky Original. Il cast, composto da vari concorrenti, ha già iniziato il viaggio con zaini in spalla, pronti a partire per le loro avventure. L’inizio dello show segna il ritorno di questa competizione che mette alla prova i partecipanti in diverse tappe di viaggio.

Gli aneddoti sulla nuova stagione dello show che torna dal 12 marzo alle 21:15 su Sky e Now raccontati direttamente dai protagonisti Zaini in spalla. Inizia Pechino Express. Debutta stasera alle 21:15 la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. 10 coppie di battono a colpi di prove fisiche, di intelligenza, di cultura generale ma, soprattutto autostop e richieste di alloggio fatte a sconosciuti del posto. Alla conduzione, per la 13esima volta consecutiva, c'è Costantino della Gherardesca mentre la novità di quest'anno sono i tre inviati: Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo. L'itinerario? Indonesia, Cina e Giappone. 🔗 Leggi su Today.it

Discussioni sull' argomento Jo Squillo: A Pechino Express con mia figlia elettiva Michelle. Quando la prendo per mano mi sento a casa; Pechino Express 2026 conferenza stampa in diretta, Costantino Della Gherardesca: Sarà un’edizione cinematografica.

Eccoli di nuovo: Costantino Della Gherardesca e compagnia a correre per le strade (dissestate, piovose e impolverate, calde fino allo sfinimento) dell'Estremo Oriente del Mondo. Attesissimo, torna Pechino Express su Sky e in streaming su Now.