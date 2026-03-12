Un camionista è stato condannato a più di tre anni e dieci mesi di reclusione per la morte di un uomo avvenuta sull’autostrada A4. La sentenza riguarda Matteo Santi, accusato di aver causato l’incidente che ha portato alla tragica perdita di vita. La decisione della corte è stata resa nota oggi, dopo il procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Una condanna di oltre tre anni e dieci mesi pesa oggi sulla vita di Matteo Santi, il camionista coinvolto nel drammatico incidente mortale verificatosi sull’autostrada A4. Il 20 luglio 2024, un tamponamento in prossimità dello svincolo con l’A13 ha costato la vita a Stefano Campagna, un cinquantacinquenne originario di Carpineto Romano. L’evento si è trasformato in una tragedia familiare che ha colpito duramente anche i parenti della vittima, lasciando sul colpo il capofamiglia e ferendo gravemente sua moglie e due dei suoi figli. La sentenza emessa ieri, 11 marzo, stabilisce la responsabilità del conducente per distrazione e mancato rispetto delle distanze di sicurezza, senza che vi fosse coinvolgimento di sostanze stupefacenti o alcol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A4: 3 anni e 10 mesi al camionista per la morte di Stefano

Articoli correlati

Tentato omicidio della ex salvata da un camionista di passaggio, condannato a 7 anni e 4 mesiReggio Emilia, 9 febbraio 2026 - Lei, una 45enne, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne modenese per strada a Guastalla, salvandosi per...

Reggio Emilia: 7 anni e 4 mesi per tentato omicidio, fermato da un camionista. Gelosia il movente dell’aggressione.Un uomo di 41 anni è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

Aggiornamenti e notizie su A4 3 anni e 10 mesi al camionista per...

Temi più discussi: Mortale in A4, condannato a tre anni l'autista del camion. Morì un giovane padre di 34 anni; L’equipe di Di Sandro esegue il primo trapianto robotico rene-pancreas; Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha visto; Incidente sul lavoro a Saonara: operaio di 50 anni precipita dal tetto e muore.

Incidente mortale sull'A4, camionista condannato a 3 anniSono le 11.42 del 20 luglio 2024 lungo l’autostrada A4. Stefano Campagna, 55 anni, residente a Carpineto Romano, sta guidando la sua Hyundai Tucson in direzione Milano quando, all’altezza dello ... padovaoggi.it

Incidente a catena in autostrada con un morto e diciassette feriti: camionista condannato a 3 anniVIGONZA (PADOVA) - Alle 11.42 del 20 luglio 2024 Stefano Campagna stava guidando la sua Hyundai sull'A4. A bordo, al suo fianco, la moglie e sui sedili posteriori i due figli. Da Venezia, la famiglia ... ilgazzettino.it

Stefano De Martino vince su tutto, anche su Gerry Scotti - facebook.com facebook

UN FUORI ONDA TUTTO PER VOI Nessuno mette Brenda e Stefano in un angolo #STEP #Staseratuttoepossibile #Rai2 #RaiPlay x.com