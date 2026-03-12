Il consigiglio di A22 Autostrada del Brennero ha annunciato la propria partecipazione al LetExpo 2026 a Verona. Durante l’evento, è stato confermato il piano per il progetto del corridoio del Brennero, con l’obiettivo di sviluppare un modello logistico più sostenibile. La partecipazione mira a sottolineare l’impegno dell’azienda in questa direzione.

Il consiglio di A22 Autostrada del Brennero ha confermato la propria presenza al LetExpo 2026 a Verona, ribadendo l’impegno verso un modello logistico più sostenibile. Martin Ausserdorfer, figura chiave nel gruppo, ha sottolineato come la partecipazione alla fiera rappresenti un’opportunità unica per dialogare con gli stakeholder sul futuro dei trasporti. La strategia si concentra sull’integrazione tra gomma e ferro lungo il corridoio europeo del Brennero, identificato come asse cruciale per la circolazione delle merci. L’obiettivo dichiarato è ridurre la congestione del traffico pesante e mitigare l’impatto ambientale attraverso lo sviluppo delle imprese ferroviarie RTC e InRail. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A22 al LetExpo 2026: il piano per il corridoio del Brennero

