A Verona per la prima volta il pluripremiato illusionista e attore dal tutto esaurito Mycras

A Verona, per la prima volta, si presenta il pluripremiato illusionista e attore Michele Cabras, noto come Mycras. Dopo aver riempito il Teatro Santa Giulia di Brescia e l’auditorium del Conservatorio Ennio Porrino di Cagliari, l’artista ha portato il suo spettacolo nella città. Con oltre mille esibizioni in tutto il mondo e vincitore del Premio Internazionale Vinicio Raimondi, Mycras ha attirato un pubblico numeroso e interessato.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dalla magia visiva al mentalismo, dall’illusione psicologica alla dimensione performativa musicale e teatrale, in “10 – Oltre La Magia” Mycras intreccia in una narrazione coerente e suggestiva tutte le branche dell’illusionismo moderno, accompagnando il pubblico in un racconto misterioso e visionario in cui passato, presente e futuro dialogano continuamente dando vita a una riflessione poetica sul tempo, sul sogno e sulle possibilità dell’immaginazione umana. La magia diventa linguaggio narrativo e strumento... 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Aida inaugura il 2026 al teatro Galli: tutto pronto per la Prima di Capodanno. Tre recite da tutto esauritoCresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e simbolici della stagione culturale cittadina che registra il sold out in prevendita per tutte... Verona Lazio, Sarri: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga…»Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la 20ª giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas... Tutti gli aggiornamenti su A Verona per la prima volta il... Temi più discussi: Primavera, tre schiaffi al Frosinone: l'Hellas torna a vincere; Bologna, Italiano fa un passo alla volta: Ora non pensiamo alla Roma, prima c’è il Verona; Fiepet Confesercenti, prima Giunta nazionale al Sol Expo di Verona; Paralimpiadi a Verona, il sorvolo degli aerei guidati dai piloti con disabilità sopra l'Arena: Un'emozione indimenticabile. Cardiologia. A Verona, per la prima volta in Italia procedura valve-in-valve con tecnica BasilicaLa tecnica pionieristica Bioprosthetic or native Aortic Scallop Intentional Laceration to prevent Iatrogenic Coronary Artery obstruction, eseguita da circa un anno nei centri a più alto volume degli ... quotidianosanita.it Nuovo stadio Bentegodi, la svolta: per la prima volta è il Verona a presentare il progettoNella giornata di ieri è arrivato l'annuncio che da tanto tempo i tifosi aspettavano: in casa del Verona è stato mosso il primo passo per l'iter della costruzione del nuovo stadio Bentegodi. E c'è un ... tuttomercatoweb.com L'università di Verona in un pool di ricercatori internazionali facebook Lo sfogo del campione vicentino che chiusa l'esperienza in Australia - «non penso di tornare» - si allena a Verona, in vista delle prossime gare e dei Giochi del 2028 x.com