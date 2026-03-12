A Teheran non c’è più nulla da colpire Trump alla ricerca di una exit strategy

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che a Teheran non ci sono più obiettivi da colpire, cercando di rassicurare gli americani preoccupati dai rincari. Ha affermato che il conflitto finirà presto e ha parlato di una possibile strategia di uscita dalla situazione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi.

Il presidente Usa prova a rassicurare gli americani colpiti dai rincari: «Il conflitto terminerà presto». L'Fbi teme raid in California. È una quadra non semplice quella che Donald Trump deve trovare sulla crisi iraniana: una quadra che ruota principalmente attorno alla questione petrolifera. Da una parte, secondo il Wall Street Journal, vari consiglieri del presidente americano lo stanno esortando a chiudere in fretta la faccenda, essendo preoccupati per l'aumento del prezzo del greggio: una situazione che, visto l'incremento del costo della benzina negli Stati Uniti, potrebbe avere ricadute assai problematiche per il Partito repubblicano in vista delle Midterm di novembre.