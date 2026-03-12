APC Kylie | il jeans flared che ridefinisce il minimalismo

A.P.C. ha lanciato un nuovo modello di jeans flared chiamato Kylie, caratterizzato da linee pulite e un taglio che richiama il minimalismo. Il capo si distingue per la sua forma ampia che si apre a partire dal ginocchio, offrendo un look semplice ma deciso. Questa novità si inserisce nella collezione di abbigliamento di stagione del marchio francese, noto per il suo stile essenziale.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La silhouette flared: tra retrò e modernità. Il modello Kylie di A.P.C. rappresenta un punto di incontro cruciale tra l’estetica degli anni ’70 e la precisione sartoriale contemporanea. La caratteristica distintiva di questo capo risiede nella sua gamba “flared” o a zampa, che non è semplicemente una copia storica, ma una reinterpretazione curata. Mentre i jeans originali del decennio passato tendevano ad avere aperture estremamente ampie alla caviglia, il Kylie offre una piega stirata più contenuta e controllata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

