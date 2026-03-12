A Napoli confronto pubblico sulla separazione delle carriere | giuristi a dibattito il 14 marzo

A Napoli si terrà il 14 marzo un confronto pubblico dedicato alla separazione delle carriere in magistratura. Giuristi e esperti si riuniranno per discutere di un tema che coinvolge direttamente il sistema giudiziario italiano. L'evento prevede interventi e dibattiti aperti, offrendo uno spazio di confronto su una questione di grande attualità.

Un momento di approfondimento e dialogo su uno dei temi più delicati del dibattito istituzionale italiano: la separazione delle carriere in magistratura. È questo - spiega una nota dedicata all'iniziativa - l'obiettivo del convegno "Referendum e Giustizia. Il nodo della separazione delle carriere", in programma venerdì 14 marzo 2026 alle ore 17.00 in via San Giacomo dei Capri 71, a Napoli.

