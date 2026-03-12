A Monza la rassegna Music Meetings

A Monza torna la rassegna Music Meetings, giunta alla sua quarta edizione. Dal 15 al 29 marzo, la città ospiterà un calendario di concerti, spettacoli e incontri che trasformeranno vari luoghi in un grande palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in eventi distribuiti in diversi spazi della città, offrendo un programma ricco di appuntamenti musicali e culturali.

Diversi gli appuntamenti in calendario. Il primo, in Duomo, lunedì 16 marzo (ore 21, ingresso libero con libera donazione), dove è ospitato il concerto intitolato Cantus in Memoriam Benjamin Britten con l'Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, il baritono Giacomo Nanni, la violista Maria Cecilia Villani e l'oboista Daniele Arzuffi.