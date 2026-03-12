A Fiumicino grandina in pista il tappeto bianco che sembra neve – Il video

A Fiumicino, durante un’ondata di maltempo, si è verificata una grandinata che ha investito la pista dell’aeroporto. Un video mostra un tappeto bianco che, a prima vista, sembra neve, ma in realtà è grandine. La grandine ha coperto completamente le aree dello scalo aeroportuale interessate dall’evento atmosferico. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o danni.

«Un tappeto bianco. Sembra neve ma in realtà è grandine e ha invaso lo scalo aeroportuale di Fiumicino nell’ondata di maltempo che sta interessando alcune regioni d’Italia». Il video è stato diffuso su X da Marco M.M., meteorologo e appassionato del settore. «All’aeroporto voli regolari». Al post ha replicato anche l’Aeroporto di Fiumicino, facendo un resoconto della situazione: «Buongiorno, ti ringraziamo per la segnalazione e cogliamo l’occasione per precisare che a causa delle piogge di eccezionale intensità che si sono abbattute questa mattina su Roma e sul litorale si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua nei Terminal 1 e 3 dell’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Open.online

