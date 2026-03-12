A-Cold-Wall* Filament M65 | Nylon mesh e silhouette oversize

A-Cold-Wall* presenta il nuovo modello Filament M65, una giacca caratterizzata da nylon e mesh, con una silhouette oversize. Il design combina materiali leggeri e traspiranti, creando un capo che si distingue per la sua linea ampia e moderna. L'articolo include link di affiliazione, che consentono di sostenere il sito senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnica del ‘mesh’: trasparenza e struttura nella giacca Filament M65. L’analisi costruttiva della giacca Filament M65 di A-Cold-Wall* si concentra su un elemento distintivo: l’utilizzo strategico di pannello in mesh che conferisce al capo una qualità “semi-sheer”. Questa scelta non è estetica, ma strutturale. Il tessuto traslucido permette alla luce di filtrare attraverso il materiale, creando un gioco di ombre dinamiche che definiscono la silhouette oversize. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A-Cold-Wall* Filament M65: Nylon, mesh e silhouette oversize Articoli correlati Leggi anche: A-Cold-Wall* Gilet Bicolor: Design, Taglie e Come Indossarlo Leggi anche: A-cold-wall* Camicia ‘bleached Overdyed’: La verità Contenuti utili per approfondire A Cold Wall Filament M65 Nylon mesh e... A-cold-wall si rinnova grazie a TomorrowIl rilancio di A-cold-wall parte da Milano dopo l’acquisizione da parte di Tomorrow. Già investitore di minoranza, a febbraio la società guidata da Stefano Martinetto ha rilevato il 100% del marchio ... milanofinanza.it A-COLD-WALL* rielabora in chiave brutalista le iconiche Air Max Plus TN98Se McDowell prese ispirazione dalla natura per l'ideazione delle Nike TN, Ross invece si è lasciato guidare da una propensione per il brutalismo che lo ha portato a rendere ben visibili gli elementi ... gqitalia.it