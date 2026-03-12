A-cold-wall* Camicia ‘bleached Overdyed’ | La verità

A-cold-wall* ha presentato la nuova camicia 'bleached Overdyed', un capo che ha attirato l'attenzione nel settore della moda. La descrizione ufficiale evidenzia i dettagli del prodotto e il metodo di produzione

La tecnica 'Bleached Overdyed': come il denim si trasforma in A-Cold-Wall*. L'estetica distintiva della camicia 'Bleached Overdyed' di A-Cold-Wall* non è un semplice effetto visivo, ma il risultato di un processo chimico e fisico complesso applicato al tessuto. La base di partenza è il denim in cotone, una fibra naturale che risponde in modo prevedibile agli agenti sbiancanti e ai coloranti. Il termine "Bleached" indica che il tessuto ha subito una fase di sbiancamento aggressivo, probabilmente utilizzando agenti ossidanti come l'ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno.