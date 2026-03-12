A cena con Jerry Calà | lo show Una vita da libidine al Sestino di Desenzano

Il Sestino di Desenzano del Garda riapre i battenti a marzo e già il 13 marzo ospiterà il concerto di Jerry Calà con lo spettacolo

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La stagione del Sestino Fronte Lago di Desenzano del Garda riparte alla grande: riaperto dai primi di marzo, già venerdì 13 ospiterà il grande concert-show di Jerry Calà, il mitico "Una vita da libidine" che da anni registra sold out in tutta Italia, prodotto in esclusiva dalla The Best Organization. Sarà un vero e proprio dinner show, nel segno della tradizione griffata Sestino, il "salotto" del lago di Garda aperto oramai da più di un decennio e gestito da Puccio Gallo, Judy Bueno e appunto Jerry Calà. Porte aperte dalle 20 alle 3, cena e spettacolo, poi musica e dj set: info come sempre al 329 2472452. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di DesenzanoUn tuffo nel mare, dalle ostriche in entrée fino alla catalana di gambero, polipo e seppie, e ancora la coda di rospo al prosecco di Valdo (ma le...

“Mi ha salvato la vita”. Maria Rita Parsi, Jerry Calà lo rivela solo ora: lacrime di commozioneJerry Calà ha condiviso un ricordo intenso e profondamente personale di Maria Rita Parsi, la celebre psicologa e psicoterapeuta scomparsa il 2...

Contenuti e approfondimenti su Jerry Calà

Mara Venier festeggia 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro, ieri sera a cena baciava Jerry CalàMara Venier festeggia oggi 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro. Il produttore cinematografico, noto editore della famiglia Rizzoli, ha inviato un mazzo di rose rosse alla sua dolce metà: la ... fanpage.it

Jerry Calà e l’amore con Mara Venier: Le devo tutto, ho rischiato di sbandareJerry Calà non è solo un’icona dello spettacolo italiano, ma il volto simbolo di una generazione: quella che negli anni ’80 sognava con pellicole come Sapore di mare e Yuppies- I giovani di successo. dilei.it