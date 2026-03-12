a bergamo lo spazio domotico dove si costruisce autonomia

A Bergamo è stato inaugurato uno spazio domotico in Borgo Palazzo, destinato a bambini e ragazzi con disabilità. L’associazione locale ha creato questo ambiente per permettere ai giovani di imparare a svolgere azioni quotidiane e migliorare la loro autonomia. Il centro offre strumenti e attività pensate per rafforzare le capacità individuali e favorire l’indipendenza personale dei partecipanti.

DINAMICO. Realizzato dall’associazione in Borgo Palazzo per bambini e ragazzi con disabilità. L’obiettivo principale è insegnare gesti quotidiani e rafforzare l’indipendenza personale. Una cucina dove i pensili si abbassano da soli, i piani di lavoro cambiano altezza e le luci guidano i movimenti nello spazio. Non è una casa del futuro, ma un luogo dove si costruisce autonomia. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 130, l’associazione DinAmico Odv ha creato, primo nella nostra provincia, uno spazio domotico all’avanguardia per bambini e ragazzi con disabilità con l’obiettivo di insegnare gesti quotidiani e rafforzare l’indipendenza personale. L’associazione nasce nel maggio 2017 dall’esperienza diretta di Alessandra Bignamini e di suo figlio Mauro Vecchi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

