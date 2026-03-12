A 70 anni dall' impresa olimpica di Melbourne | uno spettacolo teatrale celebra Ercole Baldini
Domenica 22 marzo alle 17:30 al Teatro Testori, il Rotary Club Forlì, insieme al Rotary Club Forlì Tre Valli e al Comune di Forlì, organizza uno spettacolo teatrale dedicato a Ercole Baldini. L’evento celebra il settantesimo anniversario della vittoriosa impresa olimpica di Melbourne, con un ricordo che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di ciclismo.
IL TRENO DI FORLÌ. BALDINI, 70 ANNI DI LEGGENDA, 22 marzo ore 17,30, Teatro Testori, Forlì
