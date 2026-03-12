A 13 anni trovato esanime in giardino lotta tra la vita e la morte | indagini per accertare le cause

Un ragazzino di 13 anni è stato trovato senza vita nel giardino di casa nella zona sud della provincia di Rimini, con un filo di ferro attorno al collo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena è stata scoperta nel pomeriggio di mercoledì, e al momento non ci sono dettagli definitivi sulle cause del fatto.

Trasportato d'urgenza al "Bufalini", le sue condizioni sono estremamente gravi. Sequestrato il cellulare dai carabinieri che indagano a 360 gradi Un dramma che, al momento, non trova spiegazioni quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì nella zona sud della provincia di Rimini dove un ragazzino di appena 13 anni sè stato trovato esanime nel giardino di casa con un filo di ferro intorno al collo. A scoprirlo, intorno alle 18 e privo di sensi, è stata la nonna che ha dato l'allarme facendo accorrere l'ambulanza e l'auto medicalizzata del 118. I sanitari si sono trovati davanti una situazione disperata e hanno cercato di rianimare il ragazzino per poi intubarlo e correre a sirene spiegate alla volta del "Bufalini" di Cesena.