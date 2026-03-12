Entro la fine di marzo scadrà il termine per partecipare al concorso dei Carabinieri, che offre 900 posti per diventare sottufficiale. I candidati devono rispettare determinati requisiti per poter presentare la domanda. La procedura di iscrizione si conclude a breve, e le selezioni sono aperte a chi desidera intraprendere questa carriera nell’Arma.

Entro la fine di questo mese si chiuderà l’accesso per 900 posti disponibili nel concorso dei Carabinieri, un’opportunità concreta per diventare sottufficiale nell’Arma. La scadenza imminente impone una valutazione attenta dei requisiti e delle condizioni economiche che caratterizzano questa chiamata alle armi. Il bando è online e segna l’inizio dell’anno per il reclutamento, con una finestra temporale stretta che costringe i candidati a muoversi rapidamente. Non si tratta solo di un annuncio burocratico, ma di un ponte verso un impiego stabile in un contesto di sicurezza nazionale. La corsa contro il tempo: scadenze e numeri del reclutamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 900 posti Carabinieri: scade a marzo, ecco i requisiti

Articoli correlati

Leggi anche: Irpinia: 3.900 nuovi posti di lavoro previsti a marzo 2026

Concorsi, ci sono 900 posti nell'arma dei Carabinieri: "Questo è il momento per costruire il tuo futuro"Fino al 19 marzo è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Altri aggiornamenti su 900 posti Carabinieri scade a marzo...

Argomenti discussi: Concorso Carabinieri, ultimi giorni per 900 posti: chi può fare domanda e quanto si guadagna.

Concorso Carabinieri, ultimi giorni per 900 posti: chi può fare domanda e quanto si guadagnaROMA – Febbraio e marzo sono i mesi più attesi da chi punta a una carriera nelle Forze Armate. Quest'anno, il via ufficiale è arrivato il 18 febbraio con la pubblicazione del bando per 898 Allievi ... repubblica.it

Concorso Carabinieri 2025: bando per 4918 allievi e appuntati, scade il 7 luglio421 posti riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo; 465 posti riservati ai civili; 32 posti riservati a candidati in possesso del patentino di bilinguismo (italiano-tedesco) ... it.blastingnews.com