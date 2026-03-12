78 fedeli in pericolo | il piano esplosivo di Cuoccio

Quattro persone sono state coinvolte in un episodio che ha messo a rischio la sicurezza di 78 fedeli presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Buccari 127 a Bari. Un dispositivo esplosivo, composto da una busta di colore celeste e sei fiammiferi, era stato preparato con l’intento di colpire l’edificio. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Un dispositivo esplosivo confezionato con una busta celeste e sei fiammiferi era pronto per colpire la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Buccari 127 a Bari. L'inchiesta ha individuato Francesco Cuoccio come l'autore del piano, catturato dalle telecamere mentre preparava l'ordigno presso una stazione di servizio. Il pomeriggio del primo marzo 2026 avrebbe potuto trasformarsi in una strage contro i 78 fedeli presenti nella struttura religiosa. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno rivelato ogni dettaglio della preparazione dell'arma micidiale, documentando il momento in cui l'autore riempiva la tanica utilizzata per l'esplosione.