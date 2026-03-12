70 studenti custodi | il patto per salvare Villa Pullè

In una cerimonia nella Sala Rossa della Provincia di Verona, sono stati firmati gli accordi per affidare la gestione del parco storico di Villa Pullè a 70 studenti dell’Istituto Fortunata Gresner. La firma ha segnato l'inizio di un progetto di cura e manutenzione del parco, coinvolgendo direttamente gli studenti in un’attività di tutela del patrimonio locale.

Un accordo firmato nella Sala Rossa della Provincia di Verona ha affidato la cura del parco storico di Villa Pullè agli studenti dell’Istituto Fortunata Gresner. Settantagiovani si impegneranno a ripristinare e mantenere il verde pubblico, trasformando l’area in un laboratorio di cittadinanza attiva sotto la guida dei docenti. La collaborazione tra istituzione scolastica e ente locale mira a restituire unità a uno spazio frammentato da diverse proprietà, rendendolo nuovamente fruibile per la collettività veronese. L’iniziativa non è solo manutenzione ordinaria, ma un progetto formativo che lega il territorio alla formazione professionale degli allievi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

