Un nuovo studio ha analizzato oltre 7.000 genomi antichi e moderni, evidenziando come l’agricoltura e le abitudini alimentari abbiano influenzato il DNA delle persone negli ultimi dieci millenni. La ricerca mostra le variazioni genetiche legate ai cambiamenti nelle diete e nelle pratiche agricole, fornendo un quadro dettagliato delle trasformazioni genetiche avvenute nel corso del tempo.

Un’analisi di oltre 7.000 genomi antichi e moderni ha rivelato come l’agricoltura e la dieta abbiano plasmato il DNA umano negli ultimi 10.000 anni, identificando 31 segnali di selezione naturale. I ricercatori hanno dimostrato che popolazioni distanti geograficamente hanno sviluppato adattamenti genetici convergenti, con varianti specifiche che sono passate da meno del 25% a oltre il 75% di diffusione in Europa, Giappone e Cina settentrionale. L’impronta dell’agricoltura sul codice genetico. La transizione verso l’agricoltura rappresenta una delle svolte più profonde nella storia biologica della nostra specie, un evento che non si è limitato alla semplice produzione di cibo ma ha riscritto le regole stesse della sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 7.000 genomi: l’agricoltura ha riscritto il DNA umano

Articoli correlati

Può leggere, prevedere mutazioni e progettare nuovi genomi: cos’è Evo 2 l’IA che impara il linguaggio del DnaUna nuova frontiera si apre per la biologia grazie a Evo 2, il più potente modello di intelligenza artificiale generativa applicato allo studio della...

Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezzaSergio Mattarella ha cancellato gli aspetti più controversi del decreto sicurezza e del relativo disegno di legge.