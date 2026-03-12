Il 12 marzo 2026, il presidente della Regione Veneto ha visitato l’ospedale di Camposampiero per incontrare e sostenere circa 3.200 operatori sanitari che si occupano di un progetto da 60 milioni di euro. La visita si è concentrata sulla presenza degli operatori e sulla loro attività, senza ulteriori dettagli sulle iniziative o sui risultati del progetto.

Il 12 marzo 2026, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha compiuto un sopralluogo presso l’ospedale di Camposampiero per sostenere gli operatori sanitari. L’iniziativa si inserisce nella giornata nazionale contro la violenza verso chi cura, con un specifico sul riconoscimento del lavoro svolto nel pronto soccorso e nelle strutture di comunità. L’accompagnamento è stato assicurato dalla direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea Patrizia Benini, mentre erano presenti anche i rappresentanti comunali locali. La visita non è stata solo simbolica ma ha puntato su misure concrete già approvate dalla giunta regionale, tra cui una destinazione di oltre 60 milioni di euro per le indennità del personale emergenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 60 milioni cura: Veneto premia 3.200 operatori

Articoli correlati

Dipendenze e gioco d’azzardo: oltre 8 milioni alla Calabria per prevenzione, cura e nuovi operatoriOltre otto milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Calabria per il triennio 2025-2027 nell’ambito delle politiche regionali sulle...

Leggi anche: Pnrr, il punto sui 60 cantieri gestiti dal Comune di Bergamo: già incassati 200 milioni. Gamec: “A breve conferme sui fondi”

Altri aggiornamenti su 60 milioni cura Veneto premia 3 200...

Veneto. Gerosa: Investiti 81 milioni per sei Progetti. Tutti su priorità per la cura delle personeDalla gestione integrata della cronicità alle azioni per garantire l’accesso alla specialistica ambulatoriale fino allo sviluppo della rete di cure palliative e della terapia del dolore in età ... quotidianosanita.it

Veneto. Gerosa: 81 milioni per sei Progetti. Tutti su priorità per la cura delle personeI Progetti, spiega l’assessore, riguardano vari aspetti dell’attività sanitaria, tra cui la multicronicità, l’equità dei servizi, le cure palliative, le tecnologie innovative, le liste di attesa. quotidianosanita.it