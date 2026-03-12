5G a Sanremo | il Consiglio di Stato ribalta il diniego

Il Consiglio di Stato ha deciso di annullare il diniego del Comune di Sanremo sulla posa di infrastrutture 5G in via Villetta. La decisione riguarda un ricorso presentato contro il provvedimento comunale che aveva bloccato i lavori. La sentenza stabilisce che le autorizzazioni necessarie per l’installazione sono state concesse correttamente. La questione riguarda ora l’avvio delle operazioni di installazione.

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza definitiva che ribalta la posizione del Comune di Sanremo riguardo alla nuova infrastruttura 5G in via Villetta. I giudici hanno confermato l’annullamento del diniego opposto da Palazzo Bellevue alle richieste presentate da Inwit e Telecom Italia, stabilendo che l’obbligo di co-ubicazione non può essere imposto al di fuori delle procedure codificate. La decisione chiude un contenzioso duraturo nato dalla pratica per una stazione radio base nella zona della Villetta, dove il comune aveva negato l’autorizzazione facendo leva sul presunto contrasto con i piani urbanistici e sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità tecnica della soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

