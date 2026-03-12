50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani

Dopo quattordici secoli di conflitti tra sunniti e sciiti, si segnala che 50 anni di leadership di un ayatollah hanno lasciato un’eredità di divisioni e tensioni tra le comunità musulmane. Le tensioni si sono intensificate e le relazioni tra le due fazioni sono diventate ancora più complicate, con episodi di odio e scontri che si sono intensificati nel tempo.

Dopo quattordici secoli di guerra civile islamica in cui si sono scannati per la titolarità del Califfato, fra sunniti e sciiti sembra sia arrivata una resa di conti decisiva, se non proprio definitiva. L’Iran, che da ormai mezzo secolo si è fatto portabandiera della shia, è sotto i bombardamenti degli “infedeli”, anzi del grande e del piccolo Satana, che l’ayatollah Khomeini identificava nell’America e in Israele. Per quel che poco che resta della sua capacità militare, la Repubblica islamica di Teheran risponde al fuoco, tenta di danneggiare l’economia mondiale, ma soprattutto sfida direttamente i governanti musulmani. Tutti finiti nella categoria degli usurpatori a partire dai monarchi sauditi, giudicati illegittimi custodi dei Luoghi Santi, la Mecca e Medina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani Articoli correlati Leggi anche: Tiger Woods, 50 anni fra trionfi e gossip Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati a 50 anni di ayatollah lasciano solo... Temi più discussi: Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; La strategia del caos arma degli Ayatollah; Il successore di Khamenei: cinque candidati alla Guida suprema. I 37 anni di potere di Khamenei, l'ayatollah succeduto a KhomeiniIl Paese proclama un lutto di 40 giorni. Chi era l'uomo che ha mantenuto il potere assoluto nella Repubblica islamica, dalla religione alla politica ... avvenire.it Quarant'anni di dominio sull'Iran: chi era Khamenei e come è arrivato a governare?Parenti stretti e amici di Ali Khamenei dicono che suonava blurb, era interessato alla poesia e suonava. Queste erano caratteristiche che creavano un'immagine diversa di Khamenei rispetto agli altri c ... msn.com Addio Enrica Bonaccorti. Attrice e icona televisiva degli anni 80 facebook Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com