50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani

Da liberoquotidiano.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattordici secoli di conflitti tra sunniti e sciiti, si segnala che 50 anni di leadership di un ayatollah hanno lasciato un’eredità di divisioni e tensioni tra le comunità musulmane. Le tensioni si sono intensificate e le relazioni tra le due fazioni sono diventate ancora più complicate, con episodi di odio e scontri che si sono intensificati nel tempo.

Dopo quattordici secoli di guerra civile islamica in cui si sono scannati per la titolarità del Califfato, fra sunniti e sciiti sembra sia arrivata una resa di conti decisiva, se non proprio definitiva. L’Iran, che da ormai mezzo secolo si è fatto portabandiera della shia, è sotto i bombardamenti degli “infedeli”, anzi del grande e del piccolo Satana, che l’ayatollah Khomeini identificava nell’America e in Israele. Per quel che poco che resta della sua capacità militare, la Repubblica islamica di Teheran risponde al fuoco, tenta di danneggiare l’economia mondiale, ma soprattutto sfida direttamente i governanti musulmani. Tutti finiti nella categoria degli usurpatori a partire dai monarchi sauditi, giudicati illegittimi custodi dei Luoghi Santi, la Mecca e Medina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani
© Liberoquotidiano.it - 50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani

Articoli correlati

Leggi anche: Tiger Woods, 50 anni fra trionfi e gossip

Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 50 anni di ayatollah lasciano solo...

Temi più discussi: Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; La strategia del caos arma degli Ayatollah; Il successore di Khamenei: cinque candidati alla Guida suprema.

I 37 anni di potere di Khamenei, l'ayatollah succeduto a KhomeiniIl Paese proclama un lutto di 40 giorni. Chi era l'uomo che ha mantenuto il potere assoluto nella Repubblica islamica, dalla religione alla politica ... avvenire.it

50 anni di ayatollahQuarant'anni di dominio sull'Iran: chi era Khamenei e come è arrivato a governare?Parenti stretti e amici di Ali Khamenei dicono che suonava blurb, era interessato alla poesia e suonava. Queste erano caratteristiche che creavano un'immagine diversa di Khamenei rispetto agli altri c ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.