50 anni Agesci | il libro che cambia il futuro dei giovani

Domenica 15 marzo 2026 alle 9.30, presso l’Auditorium della parrocchia San Giacomo a Matera, si terrà la presentazione di un volume che celebra i cinquant’anni di attività dell’AGESCI in Basilicata. L’evento riunisce membri dell’associazione, autorità locali e rappresentanti della comunità, che prenderanno parte alla presentazione del libro dedicato alla storia e ai progetti dell’organizzazione nel territorio.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 9.30, l’Auditorium della parrocchia San Giacomo a Matera ospiterà la presentazione del volume dedicato ai cinquant’anni di storia dell’AGESCI in Basilicata. L’evento vedrà la presenza di figure istituzionali come il presidente della provincia Francesco Mancini e il sindaco Antonio Nicoletti, insieme ai vertici nazionali dell’associazione guidata da Fabrizio Marano. La pubblicazione, edita da Fiordaliso, raccoglie un racconto collettivo che lega l’educazione giovanile all’impegno civico, posizionando i ragazzi non solo come futuro ma come protagonisti attivi del presente. La cerimonia si inserisce in un momento di complessità sociale dove le tradizioni locali incontrano le sfide moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

