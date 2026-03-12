Un uomo di 38 anni, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato dopo aver messo a segno quattro rapine nella stessa farmacia. Dopo le indagini, le autorità hanno deciso di applicargli la custodia cautelare in carcere presso l’istituto di San Vittore. L’uomo è stato fermato e portato in cella in seguito alle operazioni di polizia.

Un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere presso l’istituto di San Vittore. Le indagini hanno svelato un modus operandi ripetitivo: il sospetto ha colpito quattro volte la stessa farmacia situata in via Dei Cignoli a Milano, utilizzando un cacciavite come arma minacciosa puntata contro gli addominali dei dipendenti. L’ultima aggressione risale al 16 febbraio 2026, chiudendo un ciclo di reati che si è protratto da novembre 2025. L’ombra sul quartiere Gallaratese. La sicurezza nei quartieri milanesi subisce scossoni significativi quando crimini violenti si concentrano nello stesso luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 4 rapine alla stessa farmacia: arrestato il violento col

