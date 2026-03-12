4 posti a Reggio | 519 euro e vantaggio nei concorsi

Quattro giovani tra i 18 e i 28 anni parteciperanno a un progetto di Servizio civile universale a Reggio, promosso dall’associazione Calabria Dietro le Quinte. La selezione riguarda persone interessate a impegnarsi in attività di volontariato e sussidiarie, con un contributo di 519 euro mensili. La partecipazione offre anche vantaggi nei concorsi pubblici.

Quattro giovani tra i 18 e i 28 anni saranno selezionati per il Servizio civile universale promosso dall’associazione Calabria Dietro le Quinte. L’iniziativa, parte del progetto La Cultura dei Borghi, si svolgerà a Reggio Calabria con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale. Le candidature devono essere inviate entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 tramite la piattaforma digitale dedicata. Il percorso dura dodici mesi e include un assegno mensile di 519,47 euro oltre alla formazione specifica. Il meccanismo di selezione e i requisiti temporali. L’appuntamento cruciale desidera candidarsi è fissato per la giornata di mercoledì 8 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

