4 di Sera Donzelli azzera la sinistra | Non si può incoraggiare!

Alle quattro di pomeriggio, Donzelli ha dichiarato che la sinistra non ha più spazio, affermando che non si può incoraggiare. Ha anche commentato il decreto energia, sottolineando che, anche se risale a prima dello scoppio del conflitto, contribuisce a contenere i costi delle bollette elettriche. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di evitare politiche che possano incentivare determinati comportamenti.

"Il decreto energia, previsto prima dello scoppio della guerra, è un decreto che sicuramente sta aiutando a calmierare il prezzo dell'energia, della bolletta elettrica. È un decreto che anche in Europa in molti stanno guardando e apprezzando, che è anche andato a limitare alcune follie green che portavano a danneggiare i cittadini con delle spese folli che non avevano nulla di ambientale, ma che erano una speculazione pure quella": Giovanni Donzelli lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alla guerra in Iran e alle sue conseguenze economiche.

