3,9 milioni per la ricerca transfrontaliera | via libera ai

Trentino, Alto Adige e Tirolo hanno approvato un finanziamento di circa 3,9 milioni di euro destinato alla ricerca scientifica transfrontaliera. Le risorse saranno allocate per progetti collaborativi tra le regioni, con l’obiettivo di sostenere studi e innovazioni condivise. La decisione è stata presa per rafforzare la cooperazione tra le aree e promuovere lo sviluppo di nuove conoscenze nel campo scientifico.

Trentino, Alto Adige e Tirolo stanno destinando quasi 4 milioni di euro alla ricerca scientifica transfrontaliera. Il bando EuregioScienceFund aprirà le candidature entro il 26 maggio, con progetti che partiranno nell’estate del 2027. Questa iniziativa, promossa insieme al Fondo austriaco per la ricerca scientifica (FWF), mira a rafforzare la cooperazione tra i tre territori dell’Euregio. La durata dei progetti selezionati sarà compresa tra 24 e 36 mesi, richiedendo obbligatoriamente il coinvolgimento di istituti di ricerca presenti in tutte e tre le regioni. Il meccanismo finanziario della collaborazione alpina. La somma di 3,9 milioni di euro rappresenta un investimento concreto per sostenere nuove proposte scientifiche che superino i confini amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3,9 milioni per la ricerca transfrontaliera: via libera ai Articoli correlati Alzheimer e cancro ai polmoni, 3 milioni per la ricerca UnimoreAll'ateneo le risorse del Fondo Italiano per la Scienza per due progetti d'eccellenza: il primo, guidato dal prof. Strade provinciali, via libera ai lavori: oltre 3,6 milioni per la manutenzioneTarantini Time QuotidianoLa sicurezza della rete viaria provinciale torna al centro dell’azione della Provincia di Taranto. Una selezione di notizie su 3 9 milioni per la ricerca... Temi più discussi: EuregioScienceFund: pubblicato il bando per progetti di ricerca; PAB - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * EUREGIOSCIENCEFUND: 3,9 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA TRANSFRONTALIERA; Euregio, quasi 4 milioni per la ricerca congiunta tra Trentino, Alto Adige e Tirolo; Ricerca transfrontaliera, 4 milioni dall’Euregio per università e istituti. Ricerca e università, dal Miur 1,3 milioni per gli atenei calabresiLe università della Calabria potranno assumere fino a 46 ricercatori grazie a un finanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro stanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca. La ministra A ... cn24tv.it Ricerca, dal ministero 3,4 milioni alle università siciliane per assumere 118 ricercatoriLe università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Universit ... msn.com Il club giallorosso, che ha pagato 2,7 milioni l'anno per utilizzare il centro sportivo, con la cessione aveva recuperato liquidità necessaria all'epoca per evitare sanzioni dalla FIGC - facebook.com facebook Nella sua storia ventennale da oltre 10 milioni di veicoli venduti, Dacia ha centrato più di un obiettivo, diventando un fenomeno di mercato che rivali non sono riusciti a copiare. Ecco perché il nome Striker, scelto per il nuovo crossover, è azzeccato x.com