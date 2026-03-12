30 anni ONU | Geddo racconta guerre e diritti in 240 pagine

Un volume intitolato La strada in salita ripercorre i trent’anni di attività di Bruno Geddo, che ha dedicato la sua carriera all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nato nel 1959 e laureato in Giurisprudenza, Geddo ha raccontato in 240 pagine le sue esperienze sul campo, affrontando guerre e questioni legate ai diritti dei rifugiati.

Trent'anni di servizio umanitario si condensano in un volume intitolato La strada in salita. Bruno Geddo, classe 1959 e laureato in Giurisprudenza, ha dedicato tre decenni all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'opera, pubblicata da Polistampa con prefazione di Nello Scavo, documenta il percorso professionale che lo ha portato a operare in una dozzina di nazioni tra Africa e Medio Oriente. Il testo copre 240 pagine ed è disponibile al prezzo di euro 17,50. La narrazione non si limita alla cronaca dei conflitti, ma esplora la complessità del diritto internazionale applicato sul campo. I luoghi citati includono Sudan, Somalia, Iraq e Yemen, definiti come aree fragili segnate da guerre dimenticate e ingiustizie sistemiche.