22 cantine marchigiane invadono Roma | degustazione unica

Domenica prossima, ventidue cantine delle Marche si riuniscono al Courtyard by Marriott Rome Central Park per una degustazione esclusiva. L’evento vede coinvolte aziende vinicole della regione che presenteranno le loro produzioni ai visitatori romani. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire le varietà e le caratteristiche dei vini marchigiani in un’unica location.

Le Marche si preparano a conquistare Roma domenica prossima con una presenza massiccia al Courtyard by Marriott Rome Central Park. L’edizione 2026 di ‘Io Vino – Selezione da Vitigno Autoctono’ vedrà protagonisti esclusivi i produttori marchigiani, pronti a esporre la ricchezza dei loro vini e territori. L’appuntamento è fissato per il prossimo weekend, con un programma denso che parte alle 11:30 dall’apertura dei banchi di degustazione. Non si tratta di una semplice fiera commerciale, ma di un percorso esperienziale curato per far emergere l’anima del territorio attraverso calici pieni di storia. Dalla lista delle aziende partecipanti emerge una rete variegata di realtà produttive che spaziano dalle piccole cantine familiari ai grandi nomi consolidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

