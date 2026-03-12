20 coltellate | chiesto l’ergastolo per l’omicidio di Aneta

La Corte d’Assise di Lecce ha ascoltato oggi la requisitoria del sostituto procuratore nel processo contro Albano Galati, accusato di aver ucciso la moglie Aneta Danielczyk con più di venti coltellate a Taurisano. La vicenda riguarda un omicidio che si è svolto nel comune salentino, con l’imputato chiamato a rispondere dell’accusa di omicidio volontario. La discussione si è concentrata sui fatti contestati e sulle prove presentate.

La Corte d’Assise di Lecce ha ascoltato oggi la requisitoria del sostituto procuratore Luigi Mastroniani nel processo contro Albano Galati, accusato di aver ucciso la moglie Aneta Danielczyk con oltre venti coltellate a Taurisano. Il magistrato ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno, sostenendo che l’imputato agiva nel pieno delle sue facoltà mentali e con intenzione precisa. Il caso riguarda un dramma familiare esploso il 16 marzo 2024 in un’abitazione di via Corvaglia, dove la vittima polacca era stata colpita ripetutamente mentre cercava protezione nella casa della vicina. La vicina stessa è stata aggredita nel tentativo di bloccare l’assalitore, subendo una ferita da arma bianca durante lo scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 20 coltellate: chiesto l’ergastolo per l’omicidio di Aneta Articoli correlati Leggi anche: Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo, chiesto l'ergastolo Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento... Una selezione di notizie su 20 coltellate chiesto l'ergastolo per... Venti coltellate alla moglie. Chiesto l'ergastolo per Albano GalatiChiesto l'ergastolo con un anno di isolamento diurno per Albano Galati, 56enne di Taurisano (Lecce), imputato per l'omicidio della moglie Aneta Danelczyk, 49 anni, uccisa con oltre venti coltellate ... rainews.it 49enne uccisa con oltre dieci coltellate, Procura chiede l’ergastolo con isolamento diurno per il presunto uxoricidaIl pm ha chiesto il massimo della pena per omicidio volontario con l’aggravante della minorata difesa della vittima per Albano Galati, il 57enne di Taurisano, accusato di avere ucciso Aneta Danelczyk, ... leccenews24.it