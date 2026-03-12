2 milioni per aeroporti | via tassa ma scontro politico

Il 12 marzo 2026, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare due milioni di euro per rimuovere l’addizionale comunale dagli aeroporti minori della zona. La misura comporta la cancellazione della tassa, aprendo un nuovo capitolo nel settore aeroportuale regionale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e gli operatori coinvolti, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva per il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, dove la Regione ha stanziato due milioni di euro per eliminare l’addizionale comunale sugli scali minori. Questa mossa mira a sbloccare nuovi collegamenti e attrarre investimenti immediati da parte delle compagnie aeree, in particolare verso Rimini, Forlì e Parma. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione del traffico regionale, cercando di alleggerire la pressione sullo scalo principale di Bologna, che soffre di una congestione ormai cronica. Tuttavia, dietro alla firma della legge si nasconde un acceso dibattito politico sulla trasparenza degli investimenti futuri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionaleRimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma.

