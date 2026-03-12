Nel pomeriggio di un giovedì lontano, il 31 dicembre del 1991, la trasmissione Non è la Rai divenne teatro di uno scontro diretto tra la conduttrice Enrica Bonaccorti e una concorrente telefonica. La donna, identificata come Maria Grazia da Bassano, fornì una risposta corretta prima ancora che l’indizio venisse rivelato a schermo. La conduttrice interruppe immediatamente le musiche di sottofondo e fermò lo show per chiedere spiegazioni sulla provenienza dell’informazione. La situazione degenerò rapidamente in un’accusa formale di truffa, con la conduttrice che dichiarò apertamente la sua posizione: non era stata posta alcuna domanda alla chiamante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1991: Bonaccorti ferma il quiz e accusa la chiamante

Articoli correlati

Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 si ferma sul più bello: Chieri espugna la ChorusLife Arena al tiebreak

Leggi anche: Morta Enrica Bonaccorti, addio alla regina dei quiz che conquistò l'Italia: aveva 76 anni

Una selezione di notizie su Bonaccorti ferma

Enrica Bonaccorti smaschera la truffa del Cruciverbone e scuote la tvLa truffa del Cruciverbone che segnò la carriera di Enrica Bonaccorti Il 31 dicembre 1991, negli studi di Non è la Rai a Roma, la conduttrice Enrica ... assodigitale.it

Datemi una mitragliatrice. La volta che Enrica Bonaccorti smascherò la truffa del cruciverbone a Non è la RaiLa conduttrice protagonista di un momento cult della televisione italiana. Mi dissero che non andava fatto. Ma lei non volle imbrogliare gli spettatori ... msn.com