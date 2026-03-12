195 alberi nuovi | Ginkgo e meli ridanno vita a San Paolo

Quindici giorni fa, nel quartiere San Paolo e nell’area di Tor Marancia, è iniziata un’operazione di piantumazione che prevede l’installazione di 195 nuovi alberi. Tra le specie coinvolte ci sono Ginkgo e meli, che verranno piantati lungo le strade del Municipio VIII. L’intervento mira a migliorare l’ambiente urbano e a valorizzare gli spazi verdi della zona.

Quindici giorni fa, tra le vie del quartiere San Paolo e l’area di Tor Marancia, è iniziata un’operazione che porterà 195 nuovi alberi nelle strade del Municipio VIII. L’intervento, già avviato in alcune arterie e previsto per altre, mira a sostituire piante vecchie o mancanti con specie resistenti come il Ginkgo biloba e il melo da fiore. Questa azione non è solo una sostituzione vegetale, ma una risposta concreta alle richieste dei residenti e del consiglio municipale riguardo alla sicurezza e alla qualità dello spazio pubblico. La mappa verde del municipio: dove atterrano i nuovi germogli. Il territorio interessato copre un arco geografico che va da via Mantegna fino a via di Santa Petronilla, attraversando anche via Gabriello Chiabrera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 195 alberi nuovi: Ginkgo e meli ridanno vita a San Paolo Articoli correlati Da San Paolo a Tor Marancia: nelle strade del municipio arrivano 195 nuovi alberiDa via Mantegna a via di Santa Petronilla: nelle vie del municipio VIII sono in corso, dopo gli abbattimenti, gli interventi per la messa a dimora di... Leggi anche: Quaranta nuovi alberi nel quartiere San Rocco