19 marzo | via Roma senza code addio ai fermi ferroviari

Il 19 marzo alle 15:00 a Macerata si terrà l’inaugurazione del nuovo sottopasso di via Roma, che sostituirà i passaggi a livello e metterà fine a oltre cinquant’anni di attese e code ai treni. L’evento segna la conclusione di lavori iniziati diversi anni fa, con la strada che sarà aperta al traffico senza interruzioni o fermate ferroviarie.

Il 19 marzo prossimo, alle ore 15:00, Macerata celebrerà l’apertura definitiva del sottopasso di via Roma, un’opera che porre fine a oltre cinquant’anni di code e attese ai passaggi a livello. Questa inaugurazione segna non solo la conclusione dei lavori, ma il ritorno alla fluidità per migliaia di pendolari e residenti, eliminando definitivamente le interruzioni causate dalle sbarre ferroviarie. L’evento vedrà la presenza delle massime autorità civili, regionali, militari e religiose, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento per l’intero territorio marchigiano. La fine di un’attesa decennale. L’opera infrastrutturale rappresenta la concretizzazione di un progetto che ha richiesto decenni di pianificazione e realizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 19 marzo: via Roma senza code, addio ai fermi ferroviari Articoli correlati Eventi a Roma dal 13 al 19 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliRoma si prepara a una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali tra incontri, visite, presentazioni e itinerari che spaziano dall’antichità al... Leggi anche: Saldi al via, caccia allo sconto ma senza code ai negozi - Il decalogo per evitare raggiri Altri aggiornamenti su 19 marzo via Roma senza code addio ai... Discussioni sull' argomento Viale Roma, i lavori proseguono fino a giovedì 19 marzo; La Camera di Commercio di Sassari presenta a Roma la 10ª edizione del Premio eno-letterario Vermentino; Bollettino della viabilità n. 28 del 10.3.2026; Il 22 marzo si correrà la maratona di Roma, il piano mobilità. Sottopasso di via Roma, il conto alla rovescia: inaugurazione giovedì 19 marzoMacerata, il cantiere verso la conclusione ... msn.com Roma Nascosta: I culti egizi e il tempio di Iside Data: Sabato 14 Marzo ore 15.30, guida: Francesca . Barriera architettonica, animali ammessi, consigliata ai bambini. Durata: 2 ore Tappe: Piazza del Campidoglio - Piazza Navona 27 ac Augusto conquista l’E - facebook.com facebook Roma, per #Konè niente Bologna: problema muscolare, quanto starà fuori x.com