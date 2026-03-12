17 arresti per odio razziale | la rete dietro l’assalto ai

Questa mattina a Roseto degli Abruzzi, le forze dell’ordine hanno eseguito 17 arresti nei confronti di persone coinvolte in reati legati all’odio razziale. Le misure cautelari sono state disposte dopo un’indagine che ha portato alla luce una rete organizzata dietro a un attacco di natura discriminatoria. L’operazione ha portato all’esecuzione di numerose perquisizioni e al fermo di più soggetti.

All’alba di questa mattina, a Roseto degli Abruzzi, le forze dell’ordine hanno messo in atto una serie di misure cautelari contro diciassette individui indagati per reati gravi legati all’estremismo. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Teramo e condotta dai carabinieri del comando provinciale, ha portato all’arresto di un gruppo organizzato accusato di istigazione alla violenza razziale e atti di aggressione contro immigrati e comunità rom. Il tutto nasce da un episodio specifico verificabile: l’aggressione avvenuta il 8 ottobre 2025 contro un mezzo dei carabinieri fuori dal palazzetto dello sport locale. Le indagini hanno permesso di collegare l’episodio sportivo a una rete più ampia di comportamenti criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

