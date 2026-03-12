17.200 euro | 146 giorni di carcere per un errore

Un uomo di 45 anni residente nel Ragusano ha passato 146 giorni in carcere a causa di un errore legato a un’indagine antidroga del 2017. Dopo aver ottenuto un risarcimento di 17.200 euro, la sua vicenda si conclude con il pagamento di un’indennità per la detenzione ingiusta. La vicenda riguarda una condizione di detenzione non corretta durata circa cinque mesi.

Un cittadino di 45 anni residente nel Ragusano ha ottenuto un risarcimento di 17.200 euro per una detenzione ingiusta durata 146 giorni, scaturita da un’indagine antidroga del 2017. La sentenza definitiva, emessa dal Tribunale collegiale di Ragusa e confermata dalla Cassazione dopo un iter giudiziario complesso, stabilisce che l’uomo era estraneo ai fatti e che le presunte prove erano in realtà materiali edili. L’episodio riguarda un’operazione che inizialmente aveva coinvolto nove persone, ma solo il caso di questo uomo si è risolto con un’assoluzione piena e successiva richiesta di indennizzo verso lo Stato. Il Ministero dell’Economia e Finanze dovrà corrispondere la somma stabilita dalla giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

