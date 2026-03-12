16 furti e ponte chiuso | addio al bar dopo 18 anni

Il bar Buffet Stazione a Polesella chiuderà definitivamente domenica prossima dopo diciotto anni di attività. La decisione è stata comunicata dai proprietari, che hanno annunciato la cessazione dell’attività a causa di problemi legati ai recenti furti e alla chiusura del ponte. Da tempo, il locale era punto di riferimento per pendolari e residenti della zona.

Il bar Buffet Stazione a Polesella cesserà l’attività definitiva domenica prossima, dopo diciotto anni di presenza costante nella vita dei pendolari e dei residenti. La decisione della gestrice Moira Mora nasce dalla somma di fattori critici: una serie di sedici furti subiti nel tempo e la chiusura permanente del ponte di via Roma che ha isolato il locale dalla stazione ferroviaria. La chiusura non è improvvisa ma il risultato di un accumulo di stress operativo e logistico che ha reso insostenibile la continuità dell’impresa. La proprietaria ha scelto di organizzare un ultimo incontro per salutare i clienti abituali, trasformando la fine dell’attività in un momento di condivisione emotiva piuttosto che in un semplice atto amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

