15mila libri salvati | 10mila regalati a Lucca

In un anno sono stati recuperati e salvati oltre quindicimila libri, di cui diecimila sono stati donati alla città di Lucca. Questo intervento ha evitato che molti volumi andassero perduti e ha reso disponibili materiali culturali a un pubblico più ampio. L’operazione ha coinvolto diverse attività di recupero e distribuzione, coinvolgendo la comunità e istituzioni locali.

Un anno di recupero ha salvato oltre quindici mila volumi dalla distruzione, trasformando potenziali rifiuti in risorse culturali accessibili a tutta la comunità lucchese. L'iniziativa, gestita dall'associazione Sinistra con in collaborazione con la Cgil, ha permesso di regalare circa diecimila copie ai lettori interessati. La sede operativa principale si trova in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito, dove è possibile ritirare testi ogni martedì, mercoledì e sabato nella fascia oraria dalle 10 alle 12 del mattino. La varietà dell'offerta include narrativa, saggistica, poesia, opere per ragazzi, guide locali, fumetti, manuali pratici e pubblicazioni in lingue straniere.