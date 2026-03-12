12 marzo | freddo balcanico e neve sopra i 1400 metri

Il 12 marzo si segnala un ingresso di aria fredda proveniente dai Balcani, con neve che si verifica sopra i 1400 metri di quota. La situazione meteorologica in Italia sta evolvendo, dopo giorni caratterizzati da temperature miti, con l’arrivo di un fronte instabile da est che sta compromettendo le condizioni atmosferiche. La perturbazione sta portando nuove precipitazioni e un calo delle temperature.

Il cielo italiano sta per cambiare volto: l’alta pressione che ha garantito giorni miti sta cedendo il passo a un fronte instabile in arrivo da est. Entro giovedì 12 marzo 2026, le precipitazioni bagneranno il Nord-Ovest e il Centro, mentre la neve farà ritorno sulle Alpi sopra i 1400 metri. Il weekend porterà un maltempo concentrato sul versante occidentale, seguito da una nuova ondata fredda balcanica nella settimana successiva. L’atmosfera sta subendo un ribaltone che trasformerà la primavera anticipata in uno scenario dai connotati invernali. Un piccolo vortice ciclonico causerà un giovedì grigio, con piogge intense nelle regioni centrali e nevicate limitate alle quote elevate delle Alpi Marittime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 12 marzo: freddo balcanico e neve sopra i 1400 metri Articoli correlati Freddo weekend: neve sopra i 1500m, piogge su Centro ItaliaIl freddo che si annuncia per il fine settimana non sarà un evento catastrofico ma una variazione stagionale gestibile, con precipitazioni... Leggi anche: Allerta in montagna: neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri Tutti gli aggiornamenti su 12 marzo freddo balcanico e neve sopra... Discussioni sull' argomento Tendenza meteo - Il tempo volge al brutto, weekend compromesso; Meteo Balcani, svolta improvvisa dopo l’anticiclone: ECMWF intravede ciclone con piogge diffuse, freddo e neve tra metà e fine marzo; MALTEMPO: quello serio arriverà entro il 15 marzo?. Dal 10 al 16 marzo 2026, lo store online propone promozioni su numerose categorie, dalla tecnologia alla casa, passando per beauty, benessere e sport. - facebook.com facebook Il 22 e il 23 marzo vota Sì! Per una giustizia più indipendente e più giusta per tutti i cittadini #votasì #referendum x.com