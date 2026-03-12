Il 12 marzo, Teheran ha minacciato un aumento dei prezzi del petrolio, prevedendo un costo di 200 dollari al barile, e ha colpito navi cargo nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, a Venezia, il disagio legato alla presenza di una spina nel fianco del Ministero della Cultura continua a creare tensioni e problemi pratici.

Teheran colpisce navi cargo nello Stretto di Hormuz e avverte “Preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile”. Trump: “La guerra finirà presto, non c’è praticamente più niente da colpire”. La fregata italiana Martinengo a Cipro per difesa dell’isola. Tra grane della Fenice e della Biennale, Venezia si scopre una spina nel fianco del MiC. Alessandro Tortato, nominato da ministero, si dimette dal consiglio di indirizzo del teatro lirico in polemica con il sovrintendente Colabianchi, mentre continua a far discutere la presenza del padiglione russo alla Biennale Arte 2026. Dopo le batoste in Champions, Italia è nel pallone e Irlanda del Nord incombe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

12/03 – Teheran minaccia: "Preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile" – Venezia spina nel fianco del MiC – L'Italia è nel pallone

