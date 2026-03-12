Nella Sala Consiliare del Comune di Ancona si è tenuta la nona Assemblea elettiva dell’Anp Cia Marche, durante la quale sono state presentate 12.000 firme a sostegno della sanità per i pensionati rurali. La riunione ha confermato alla presidenza Nevio Lavagnoli, con la partecipazione di rappresentanti e membri dell’associazione. La seduta si è concentrata sulla discussione delle iniziative in corso e sulle prossime attività.

La nona Assemblea elettiva dell’Anp Cia Marche si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Ancona, confermando Nevio Lavagnoli alla presidenza. L’incontro ha la partecipazione dell’assessore comunale Orlanda Latini e dell’assessore regionale Francesca Pantaloni, insieme al presidente Alessandro Taddei. L’obiettivo principale rimane la tutela dei diritti dei pensionati agricoli, con un specifico sulle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nelle zone rurali. Il gruppo ha raccolto oltre dodicimila firme per richiedere una sanità più efficiente e un potenziamento dell’assistenza agli anziani isolati geograficamente. Sanità e Territorio: La Sfida delle Aree Rurali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 12.000 firme: sanità per i pensionati rurali

