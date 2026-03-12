102 posti in montagna | assunzioni per il turismo estivo

In Friuli Venezia Giulia, la montagna si prepara all’estate con 24 imprese del settore ricettivo e della ristorazione che offrono complessivamente 102 posti di lavoro. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali legate al turismo estivo e sono rivolte a chi desidera lavorare nella zona montana della regione. Le nuove opportunità di impiego si concentrano nelle località alpine e nelle aree turistiche della zona.

La montagna friulana si prepara ad accogliere la stagione estiva con 102 nuovi posti di lavoro offerti da 24 imprese del settore ricettivo e della ristorazione. La selezione dei candidati avverrà durante un appuntamento dedicato, fissato per il 10 aprile al teatro Candoni di Tolmezzo, dove aziende locali incontreranno i futuri dipendenti. Chi desidera candidarsi deve inviare la propria domanda entro il 30 marzo attraverso la piattaforma digitale predisposta dalla Regione, aprendo così una porta d'ingresso fondamentale per l'occupazione giovanile nel territorio. Il motore economico della catena alpina. L'iniziativa non rappresenta un semplice annuncio di assunzioni, ma costituisce un segnale vitale per l'economia locale, dove il turismo funge da volano principale.