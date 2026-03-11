Zverev vince con errori | ai quarti sfida Fils

Sotto il sole della California, Alexander Zverev ha battuto Frances Tiafoe con un doppio 6-3 e 6-4 durante il match di ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells. La partita si è conclusa con Zverev che ha commesso alcuni errori, ma è riuscito comunque a conquistare la vittoria e avanzare ai quarti. La prossima sfida sarà contro Fils.

Sotto il sole accecante della California, Alexander Zverev ha superato Frances Tiafoe con un punteggio di 6-3 e 6-4, accedendo ai quarti del Masters 1000 di Indian Wells. La vittoria, ottenuta nonostante un match segnato da troppi errori gratuiti, pone il tedesco al confronto con Arthur Fils, vincitore contro Felix Auger-Aliassime. Il risultato finale conferma le aspettative iniziali basate su otto vittorie su nove scontri diretti a favore del numero quattro al mondo, ma la strada per arrivarci è stata disseminata di imprecisioni tattiche e nervosismo. Mentre il pubblico americano ha applaudito i colpi spettacolari di Tiafoe nel secondo set, Zverev ha dovuto fare affidamento sulla costanza del proprio servizio per chiudere la partita senza brillare in termini di gioco offensivo.