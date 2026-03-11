Zoncolan | 2 ubriachi sanzionati 11mila euro di multe

Durante i controlli straordinari effettuati domenica 8 marzo 2026 nel comprensorio sciistico di Zoncolan, sono stati sanzionati due persone trovate ubriache e sono state emesse multe per un totale di 11 mila euro. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell'ordine, che hanno verificato il rispetto delle norme nel territorio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle identità o alle circostanze specifiche.

Controlli straordinari hanno colpito il comprensorio sciistico di Zoncolan nella domenica 8 marzo 2026. Le forze dell’ordine hanno verificato circa cento utenti e sanzionato due sciatori per guida in stato di ebbrezza alcolica sulle piste. L’operazione, lanciata dopo i tragici eventi di Capodanno a Crans-Montana, ha coinvolto anche la Polizia Stradale e l’Ispettorato del lavoro. Un esercizio pubblico è stato multato per oltre undicimila euro per irregolarità amministrative. Sicurezza attiva sul bianco. Domenica 8 marzo 2026, le strade d’accesso allo Zoncolan sono state sottoposte a un setaccio operativo senza precedenti nel Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

