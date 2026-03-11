Pendolari e negozianti della zona stazione hanno lanciato l’allarme per l’aumento di episodi violenti. Recentemente, un uomo di 28 anni è stato accoltellato in un episodio che ha suscitato preoccupazione tra chi frequenta abitualmente l’area. La situazione ha portato a richieste di interventi più incisivi da parte delle autorità per garantire maggiore sicurezza.

Torna la paura nelle zone della stazione ferroviaria. L’ accoltellamento di un 28enne, ferito domenica sera nell’area tra piazzetta Spada e viale Papa Giovanni da un 28enne gambiano al termine di una lite, ha riacceso i riflettori sulla situazione di degrado in cui è finita questa “terra di nessuno“, finita in mano a gruppi di balordi e sbandati che vivono di spaccio e loschi traffici. Una zona in cui ogni mattina transitano migliaia di studenti e pendolari, costretti a passare le forche caudine. "È indubbio che le forze dell’ordine fanno il loro dovere e sorvegliano la zona, ma sono poche e non possono essere sempre presenti – spiega Enrico, 34 anni, un pendolare che ogni mattina prende il treno per recarsi a lavorare a Milano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zona stazione insicura, Sos di pendolari e negozianti

Articoli correlati

Si spinge l'uso del treno, altri dieci posti per il parcheggio scambiatore dei pendolari in zona stazioneLunedì 2 febbraio prende avvio l’estensione del servizio di parcheggio scambiatore ‘Park & Ride’, attivato in zona Stazione dall’Amministrazione...

Quei cantieri fermi e l’Sos dei negozianti"I cantieri della metrotranvia Milano-Seregno sono drammaticamente sempre fermi e servono ristori per le attività commerciali maggiormente colpite".

Tutti gli aggiornamenti su Zona stazione insicura Sos di pendolari...

Argomenti discussi: Zona stazione insicura, Sos di pendolari e negozianti.

Sos zona stazione. Un altro arresto. Si riaccende la polemicaIn carcere un 27enne straniero: era evaso dai domiciliari per la seconda volta. Mambelli (Ascom): Anche i negozi etnici chiudono, serve un progetto. . Un altro arresto ai giardini Speyer: un 27enne ... ilrestodelcarlino.it

Sos stazione. I negozianti danno le chiaviSpaccio, risse, furti, baby gang. Una quotidiana convivenza con la microcriminalità che sta esasperando i commercianti della zona stazione di Brescia che, ieri mattina, hanno messo in atto un’azione ... ilgiorno.it