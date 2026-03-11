Zlatan Ibrahimovi? gira uno spot per FOX Sports sui Mondiali 2026 a Sesto San Giovanni

Martedì 10 marzo, in piazza Petazzi a Sesto San Giovanni, si è svolto uno speciale evento con Zlatan Ibrahimovi?, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, ora dirigente del Milan. L’attore ha partecipato a uno spot realizzato da ORBIS Production per FOX Sports, dedicato ai Mondiali 2026. La scena ha visto Ibrahimovi? protagonista, mentre si preparava per le riprese del video promozionale.

Ieri, martedì 10 marzo, piazza Petazzi a Sesto San Giovanni è stata teatro di un evento speciale: Zlatan Ibrahimovi?, ex attaccante di Juventus, Inter, Milan e oggi dirigente del Milan, è stato protagonista di uno spot prodotto da ORBIS Production per FOX Sports in vista dei Mondiali 2026. L’arrivo di Ibrahimovi? ha attirato l’attenzione di residenti, passanti e appassionati, trasformando il centro della città in un piccolo set cinematografico. Sul luogo delle riprese erano presenti Mike Lisjak, produttore esecutivo di ORBIS Production, Elena Lusardi, head of production, e Rafel Usai, senior producer. «È stato fantastico girare con Zlatan oggi a Sesto San Giovanni – ha commentato Lisjak – rimane una delle personalità più iconiche del calcio mondiale e l’energia sul set è stata incredibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

