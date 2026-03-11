Zes Umbria nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti | promozione territoriale e coordinamento con la Presidenza del Consiglio

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato la creazione dell’Unità di missione ZES Umbria, una struttura incaricata di coordinare le attività legate alla Zona Economica Speciale e di sostenere le iniziative di promozione del territorio e attrazione di investimenti. Questa unità di missione avrà il compito di collaborare con la Presidenza del Consiglio e di gestire le azioni di sviluppo previste nella regione.

La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato l'istituzione dell'Unità di missione ZES Umbria, una struttura tecnico-organizzativa finalizzata al coordinamento delle attività regionali legate alla Zona Economica Speciale e al supporto delle azioni di promozione territoriale e attrazione degli.