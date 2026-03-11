Il leader ha dichiarato che il mondo non è pronto dal punto di vista tecnico per affrontare una possibile Terza guerra mondiale. Ha sottolineato che anche l’Europa non si sente sufficientemente preparata in questo ambito. La sua dichiarazione si concentra sulla mancanza di preparazione tecnologica e strategica a livello globale e continentale. La sua affermazione si rivolge direttamente alla situazione attuale delle capacità militari e di difesa internazionale.

“Ora l’Iran attacca altri Paesi del Medio Oriente. Ci sono già molte perdite, è comprensibile che questo rappresenti il rischio maggiore che il mondo abbia vissuto negli ultimi anni, perché potrebbe essere la Terza Guerra Mondiale, e noi ci troveremmo coinvolti”, ha dichiarato in un’intervista Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Il mondo non è preparato dal punto di vista tecnico. Non è abbastanza preparata l’Europa. Solo alcuni Paesi. Per esempio, i tedeschi sono molto rapidi, ma non basta. Non c’è abbastanza tempo quest’anno per essere preparati a queste sfide. Penso che il mondo non sia pronto per una guerra mondiale perché una guerra mondiale non sarà solo droni e missili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “il mondo non è pronto per la Terza guerra mondiale”

