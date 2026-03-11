Zappaterra cambia rotta | il fronte No mira al governo

La consigliera regionale del Partito Democratico ha deciso di cambiare posizione, spostandosi dal fronte a favore del governo e attirando l’attenzione del centrodestra. La sua scelta ha suscitato reazioni rapide e ha acceso il dibattito sulla scena politica emiliana. La situazione si è concretizzata con una risposta immediata da parte degli esponenti dell’opposizione, che hanno espresso chiaramente le loro opinioni.

La scena politica emiliana si è accesa intorno alla posizione di Marcella Zappaterra, consigliera regionale del Partito Democratico, il cui cambio di rotta ha innescato una reazione immediata da parte del centrodestra. Mentre si avvicina la scadenza per l'espressione del voto referendario sulla riforma della giustizia, Davide Bergamini e Andrea Ferrari hanno lanciato un'accusa diretta: il fronte del "No non sta valutando la riforma in sé, ma cerca esclusivamente di colpire il governo attuale. Questa dinamica crea una tensione palpabile nel tessuto politico locale, dove le scelte individuali vengono lette come segnali di pressioni interne al partito.