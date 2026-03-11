Yates esorta il Forest a cogliere l’ incredibile opportunità dell’Europa League

Ryan Yates invita il Nottingham Forest a non perdere l’occasione di sfruttare al massimo la competizione europea, considerando la possibilità di ottenere risultati significativi. Il centrocampista sottolinea come questa stagione possa rappresentare un’opportunità importante per il club di affrontare la fase europea con ambizione. La squadra punta a fare bene in Europa League e a mantenere alta la concentrazione sul percorso internazionale.

Breaking: Ryan Yates crede ancora che il Nottingham Forest abbia una “incredibile opportunità” di avere una stagione positiva con un percorso profondo in Europa League. Dopo aver terminato 13esimo nella fase a gironi della competizione, il Forest ha superato il doppio confronto con il Fenerbahce per 4-2 complessivo e si è qualificato agli ottavi, seguito dal Midtjylland. Forest e Midtjylland si sono già affrontati in Europa League in questa stagione, con la squadra danese che ha battuto la squadra del Forest di Ange Postecoglou 3-2 al City Ground a ottobre. E da allora, la forma del Forest, in particolare in Premier League, non è migliorata, con i Tricky Trees attualmente 17esimo e solo un punto sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

